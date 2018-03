Floyd Mayweather şi Conor McGregor se vor înfrunta şi după reguli MMA. Cel mai controversat meci din istoria boxului profesionist se va repeta, la un an distanţă, însă în cuşcă, pe teritoriul omului care şi-a luat o bătaie crâncenă. 'Money' Mayweather a anunţat, pentru Fight Hype, că a început deja antrenamentele.

"Am început să mă antrenez în Miami - nu partea fizică - deocamdată, am început să alerg. Dar, mă pregătesc pentru a lupta în MMA. Nu este nimic sigur sută la sută, acum este 50-50, dar meciul poate avea loc până la finalul anului", a declarat americanul,... citeste mai mult

acum 17 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Pro Sport in