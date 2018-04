MAYA ANGELOU. Cine este poeta MAYA ANGELOU, idolul celebrei Oprah Winfrey

MAYA ANGELOU. Cunoscuta poetă și activistă MAYA ANGELOU este celebrată de Google cu un Google Doodle special. Vedeta de televiziune Oprah Winfrey i-a adus un omagiu special lui MAYA ANGELOU într-un articol publicat pe siteul personal.

MAYA ANGELOU Oprah, profund legată de la prima lectură MAYA ANGELOU "Din momentul în care am deschis "I Know Why the Caged Bird Sings", m-am simțit profund legată de Maya Angelou. Cu fiecare pagină, viața ei părea să oglindă a vieții mele: în primii săi ani ea a fost crescută de bunica ei din Sud; ca fată tânără, ea a fost violată; și, ca mine, ea a crescut, recitând ceea ce oamenii bisericii au numit câteva rânduri din Biblie care... citeste mai mult

