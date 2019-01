Theresa May se confruntă cu o moțiune de cenzură, miercuri, după ce deputații au respins acordul său privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Moțiunea de cenzură poate duce la căderea guvernului.

118 rebeli din Partidul Conservator, mai mult de o treime din partidul Theresei May, s-au alăturat Partidului Laburist pentru a respinge acordul propus de Theresa May. Acordul încheiat de Theresa May cu Bruxellesul a obținut 432 de voturi „împotrivă” și doar 202 voturi „pentru”, fiind... citeste mai mult