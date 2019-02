Theresa May

Prim-ministrul britanic Theresa May a promis joi, după întâlnirile avute la Bruxelles cu oficiali ai Uniunii Europene, să ducă la îndeplinire Brexit-ul, în pofida eşecului de a obţine garanţii asupra modificărilor-cheie pe care le solicita pentru acordul de retragere a Marii Britanii din UE, transmite dpa.

'Sarcina mea este să livrez Brexit-ul, să-l livrez la timp şi voi negocia foarte dur în zilele următoare pentru a realiza acest lucru', a declarat Theresa May după discuţiile avute cu preşedintele Consiliului... citeste mai mult

