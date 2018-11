Alex Maxim a fost unul dintre cei mai buni "tricolori" de pe teren în meciul cu Lituania, 3-0, din grupa a patra a Diviziei C a Ligii Naţiunilor, iar mijlocaşul lui Mainz a comentat la adresa adversarilor.

"Cred că ne-am făcut meciul uşor. Am început meciul bine, am înscris... cred că puteam să închidem meciul din prima repriză, dacă mai reuşeam să înscriem. Cu tot respectul pentru Lituania, cred că în seara asta, din punct de vedere calitativ, ne-au fost inferiori nouă. Şi cred că am avut un meci destul de uşor", a spus Maxim, conform Telekom Sport, după meciul de la... citeste mai mult