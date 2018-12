Potrivit Agerpres, maternitatea din unitatea sanitară este igienizată de două ori pe an. „La Spitalul Elias se face igienizarea maternităţii de două ori pe an. O dată primăvara şi o dată iarnă. Este vorba despre o igienizare programată în această săptămână. De luni va fi funcţională. Este regula spitalului ca de două ori pe an să se facă igienizare. Cea de-a doua a igienizare a fost programată în cursul acestei săptămâni, luni maternitatea este din nou deschisă”, declară surse medicale din spital. Decizia este luată în contextul scandalului de la Maternitatea Giuleşi, închisă în momentul de faţă, pentru igienizare, după ce 23 de bebeluşi născuţi recent acolo... citeste mai mult

azi, 17:23 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in