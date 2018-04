Masuri pentru evitarea discontinuitatilor in aprovizionarea cu medicamente

Ministrul Sanatatii a solicitat luna trecuta o situatie centralizata a medicamentelor care au discontinuitati in aprovizionare sau lipsesc din unitatile sanitare in care deruleaza programul national de oncologie in contract cu casele de asigurari.

Saptamana aceasta, responsabilii Ministerului Sanatatii impreuna cu conducrea ANMDM si UNIFARM au analizat situatia fiecarui produs in parte si au solicitat date suplimentare de la producatorii medicamentelor care lipsesc de pe piata pentru a identifica solutii rapide pentru aprovizionare.

Lipsa CISPLATIN este cauzata de faptul ca detinatorul autorizatiei de punere pe piata a vandut-o unei alte companii. In data de 3 aprilie, ANMDM a... citeste mai mult