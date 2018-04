MASURI DE ASIGURARE A ORDINII SI SIGURANTEI PUBLICE IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE

Peste 230 de jandarmi sunt la datorie pentru desfasurarea in conditii de siguranta a si cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale.

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila a dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe timpul manifestarilor religioase incepand cu data de 05.04.2018 ora 1600.

Astfel, in perioada 05 — 09 aprilie, peste 230 de jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila vor actiona in municipiul si judetul Braila pentru a preveni incidentele ce ar putea tulbura ordinea publica, precum si pentru a descuraja faptele antisociale, manifestand o atentie...

