Rafael Nadal a câştigat la pas primul meci pe zgură în circuitul ATP, pe 2018, scor 6-1, 6-3 în 78 de minute, în faţa slovenului Aljaz Bedene (58 ATP), în turul doi al turneului Masters 1000 de la Monte Carlo. De o provocare mult mai intensă a avut parte, miercuri, sârbul Novak Djokovic, care a închis partida împotriva croatului Borna Coric abia la a zecea minge de meci.

Liderul mondial a luat un start lansat în cursa pentru apărarea trofeulu, dominând un prim set în care a avut emoţii într-un singur game pe serviciu. Nadal a pus punct manşei inaugurale în 39 de minute, cu o scurtă de efect.

Drop shot to close out the first set 6-1 #Nadal #RolexMCMasters... citeste mai mult