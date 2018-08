La debutul colaborării cu Summer Well, Mastercard reinventează conceptul de festival sub umbrela The Priceless side of music și transformă pasiunea pentru muzică a doi participanți într-o experiență de neuitat, oferindu-le cea mai cool cazare chiar în inima festivalului, în Mastercard Tiny Home.

Gândită și realizată special pentru a asigura cea mai tare experiență de festival, Mastercard Tiny Home este o locuință complet utilată, care vine la pachet cu momente de neprețuit: cei doi norocoși vor fi întâmpinați de Daddy Cool, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri, alături de care vor... citeste mai mult

acum 45 min. in IT&C, Vizualizari: 26 , Sursa: Agora in