România se află pe locul 9 în clasamentul țărilor cu cel mai ridicat procent al afacerilor deținute de femei, potrivit studiului Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, lansat astăzi. Studiul, care a ajuns în acest an la a doua ediție, analizează progresul și realizările antreprenorilor de sex feminin din 57 de țări care acoperă 5 regiuni geografice – Asia-Pacific, Europa, America Latină, Orientul Mijlociu și Africa și America de Nord.

„Mastercard Index of Women Entrepreneurs a ajuns în acest an la a doua ediție, ceea ce ne permite să analizăm cu atenție, de la un an la altul, dinamica antreprenoriatului feminin din România. Per ansamblu, România înregistrează scoruri mai... citeste mai mult

azi, 13:27 in IT&C, Vizualizari: 33 , Sursa: Agora in