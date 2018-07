Mastercard doreste introducerea cardurilor biometrice Una dintre cele mai mari companii de servicii financiare este in discutie cu bancile din Marea Britanie pentru introducerea noilor carduri biometrice pe baza de amprenta pentru a reduce semnificativ fraudele bancare.

Cardurile biometrice Mastercard combina tehnologia cipului cu cea a scanner-ului de amprenta in coltul din dreapta al cardului pentru a verifica identitatea posesorului atunci cand face achizitii in magazin sau online.

Purtatorul de cuvant al Mastercard, citat de City AM spune ca se... citeste mai mult