Mastercard anunță un nou parteneriat, cu festivalul de muzică Summer Well, care va avea loc în weekendul 10-12 august pe Domeniul Știrbey. Parteneriatul, care demarează la ediția din acest an a Summer Well, completează lista de parteneriate dintre Mastercard și cele mai cool festivaluri din România: TIFF și Electric Castle. Astfel, prin parteneriatul cu Summer Well, Mastercard devine cardul preferat al celor care vor să înceapă ceva de neprețuit.

Pentru a sărbători parteneriatul cu Summer Well, Mastercard le-a pregătit fanilor o ofertă specială: abonamente la...

