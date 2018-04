Masinile vor suna singure la 112 incepand cu 1 aprilie De la 1 aprilie, a intrat in vigoare o masura ce prevede ca toate masinile produse incepand cu aceasta data, sa fie dotate cu e-call, un sistem complex de protectie in caz de accident. Prin acest sistem, masinile sunt dotate cu o tehnologie de ultima generatie, ce apeleaza automat la salvare.

Masura de aplicare a sistemului e-call este transmisa de Uniunea Europeana si vizeaza in mod obligatoriu, masinile ce se vor produce dupa data de 1 apropile. In ceea ce priveste autoturismele omologate inainte de 31 martie 2018, este posibila instalarea ulterioara, in mod... citeste mai mult

in Auto, Sursa: Manager