Masinile vechi si foarte vechi care polueaza mult - interzise in Capitala Un proiect care urmeaza sa intre pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei Capitalei propune interzicerea circulatiei masinilor vechi si foarte vechi, in Capitala. Pentru a reduce din gradul de poluare, masinile care nu indeplinesc unele standarde europene, vor fi eliminate complet pana in 2021.

Proiectul de lege care interzice circulatia in Bucuresti a masinilor care polueaza foarte mult a fost propus de consilierul... citeste mai mult

azi, 11:55 in Auto, Vizualizari: 35 , Sursa: Manager in