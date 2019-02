Deși anul 2018 a fost cel mai bun an pentru mașinile electrice în România, nu s-au înmatriculat decât 605 astfel de autovehicule, sub 2% față de totalul numărului de mașini electrice înmatriculate în Norvegia.

În Uniunea Europeană înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 53 %, iar ca și volum, țara noastră reprezintă 0,4% din piața totală a UE, unde Germania stă cel mai bine, cu 24% din total. Dieselul a avut un an dezastruos în UE, cu o scădere de 18% a numărului de mașini noi înmatriculate. Totuși, în Europa Centrală și de Est au fost și țări în care vânzările au crescut. La noi s-a înregistrat un procent de -1%.

Citiți... citeste mai mult

acum 32 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Cluj Online in