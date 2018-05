Legislatia auto s-ar putea schimba in viitorul apropiat, iar posesorii de masini cu volan pe dreapta ar putea avea ghinionul sa nu le mai poata conduce. Masinile cu volan pe dreapta aflate in Romania provin, in cea mai mare masura, din Marea Britanie....

Buna ziua Iasi, 5 Martie 2017