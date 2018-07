Luna iulie aduce noi oferte de maşini scoase la licitaţie de către ANAF. Am verificat site-ul instituţiei şi am făcut o listă cu ofertele pe care le pun la bătaie principalele sucursale din ţară. Am ales oraşe ca Braşov, Harghita, Arad, Cluj, Bucureşti, Galaţi sau Iaşi,

Cea mai accesibilă maşină disponibilă luna aceasta la ANAF-ul din Bucureşti este un FORD FIESTA, an de fabricaţie 2007, motor 1.2 benzină şi 66.558 km parcurşi, care costă 10.367 de lei. În Harghita se vinde un VOLKSWAGEN SHARAN din anul 2000, motor pe...