Răsturnare de situaţie în dosarul de proxenetism din Câmpulung, unde instanţa a decis ca o parte din automobilele de lux puse sub sechestru anul trecută, să fie restituite către proprietari. Puşi sub control judiciar, aceştia a contestat măsura sechestrului instituit de procurori în iulie 2017, iar judecătorii au admis cererile. Excepţie face un Porsche Panamera, care a fost scos la vanzare pe reţea specializată pentru suma de 36.000 euro.

Astfel, magistraţii au dispus restituirea pentru un an către petenta Oana Maria Pletea, în calitate de custode, a autoturismului Ford Mustang, cu obligaţia de a conserva şi păstra... citeste mai mult