Iarna cu probleme pentru 20 de familii din Lazuri, judetul Satu Mare. Intr-un cartier nou, cu vile de sute de mii de euro, apa a ajuns in beciuri si mai are doar cativa centrimetri pana sa intre in locuinte. In unele locuri apa atinge si un metru, iar...

Protv, 14 Ianuarie 2011