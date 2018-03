Bilant ISU in Bucuresti - doua persoane ranite, 146 de copaci doborati de vant, 80 de masini avariate, in urma vantului puternic Doua persoane au fost ranite, iar echipele ISU au intervenit in cazul a 146 de copaci doborati de vantul puternic care a...

9am, 26 Octombrie 2017