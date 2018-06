Masina unui jurnalist din Timisoara, incendiata. A fost deschis dosar penal in rem pentru distrugere din culpa Masina jurnalistului Dragos Bota a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, motiv pentru care autoritatile au deschis dosar penal in rem pentru distrugere din culpa

