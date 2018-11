Masina izbita de un stalp, pe Calea Galati

Miercuri seara, in jurul orei 19.00, un brailean de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Galati, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp de iluminat public. Traficul a fost blocat aproximativ o ora pe un singur sens. A rezultat vatamarea corporala a soferului, fiind singur in autoturism. Acesta a fost transportat la spital si i-au fost recoltate probe biologice de sange pentru a se stabili daca se afla sub influenta alcoolului. Nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. S-a deschis dosar penal pentru... citeste mai mult