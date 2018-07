masina in flacari in Zimbru In urma cu cateva minute, in intersectia de la Zimbru, un Volkswagen Passat, model vechi, a luat foc, dupa toate aparentele, din cauza instalatiei electrice. Flacarile s-au ridicat la o inaltime de cativa metri,...

Buna ziua Iasi, 14 Decembrie 2011