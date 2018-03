Săptămâna trecută, când încă era vreme frumoasă, am văzut cum o fată stătea peste un băiat aşezat pe o bancă din parc. Se apleca asupra lui cu mâinile prinse într-o îmbrăţişare fierbinte. La câteva bănci mai încolo, am văzut aceeaşi scenă. Fetele, încă adolescente, par să conducă jocul, aflându-se în poziţii dominatoare. Mă gândesc la tinereţea mea, când abia îndrăzneai să prinzi o fată de mână. Dar ce aveam eu în faţă, în acea zi, era semn că sunt alte timpuri. Tineretul de azi are dorinţe, nu idealuri. Dorinţele sunt noile mituri cotidiene care nu mai necesită un înveliş protector faţă de ochii străini, ci parcă ţin neapărat să le... citeste mai mult