Masina cuprinsa de flacari pe DN1H, la intrarea in Simleu Silvaniei

Un autoturism marca BMW a fost curpins de flacari, in mers, duminica dimineata, la intrarea in Simleu Silvaniei.Incendiul s-a manifestat la motorul autoturismului. Nu s-au inregistrat victime.

Potrivit informatiilor furnizate de ISU Salaj, incendiul s-a produs in jurul orei 8.00, la intrarea in Simleu Silvaniei dinspre Pericei, pe DN1H. A intervenit Sectia de Pompieri Simleu, iar incendiul, care s-a manifestat la motorul autoturismului, a fost lichidat. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia in zona a fost blocata provizoriu pe un sens de mers.

