O femeie din Buzău a postat un clip, în care un autoturism cu mulţi cai putere este scos din noroi de doi boi, încercând să atragă atenţia asupra stării deplorabile a drumurilor din judeţ.

”Poate văd şi autorităţile locale în ce hal trăim, consiliul judeţean, parlamentarii, să ne ajute cineva”, se arată în mesajul care însoţeşte filmuleţul postat de Măndiţa Dinu.

ieri, 22:04 in Eveniment, Vizualizari: 29 , Sursa: B1TV in