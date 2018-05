La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul roman Ionut H., in varstã de 36 de ani, conducand un autoturism marca Land Rover, inmatriculat in Olanda. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã acesta este radiat din... citeste mai mult