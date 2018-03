Salonul Auto de la New York găzduiește în aceste zile o serie de mașini noi pregătite de constructori din toată lumea, alături de versiuni speciale pentru modelele deja existente. Un exemplu în acest sens este Maserati Levante Trofeo, o ediție specială pregătită de constructorul italian pentru show-ul de la New York din acest an.

Noul model este unul dintre cele mai puternice construite vreodată de Maserati și beneficiază de un motor Ferrari V8 biturbo de 3.8 litri, 600 CP și 730 Nm.

Maserati Levante Trofeo – date esențiale: ● Versiunea specială Levante Trofeo este destinată, pentru moment, clienților Maserati din Statele Unite și Canada.

●... citeste mai mult

acum 10 min. in Auto, Vizualizari: 32 , Sursa: Automarket in