Perchezitiile au vizat suspectii in Dosarul Excavatorul O actiune in forta a fost desfasurata in aceasta dimineata in orasul Borsa, unde mascatii au descins la locuinta unuia dintre fiii consilierului judetean Gheorghe Grec (PDL), dar si in casele...

Informatia zilei MM, 8 Decembrie 2010