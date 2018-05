Masca suprarealismului

Cred că prin expoziția „Moon Dancers: Yup’ik Masks and the Surrealists”, Di Donna Gallery, de pe Madison Avenue, s-a instalat de departe în fruntea celor care reprezintă plenar la New York acest curent imbatabil al artei, mereu viu, mereu surprinzator. De data aceasta, Emmanuel Di Donna (n. 1971), care este specializat la Paris, unde s-a născut, în locul unde s-a fost zămislit şi acest curent, a avut ideea să meargă la rădăcina lucrurilor şi să ne prezinte chiar secretul mişcării, care este masca Yup’ik, masca unui trib din Alaska, din centrul peninsulei. Pentru aceasta idee, Di... citeste mai mult