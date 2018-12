Un atac vizând un complex guvernamental, la Kabul, luat cu asalt timp de mai multe ore de către bărbaţi înarmaţi, s-a soldat cu cel puţin 43 de morţi, una dintre ofensivele cele mai sângeroase în capitala afgană în acest an, a anunţat marţi Ministerul afgan al Sănătăţii, relatează AFP preluată de news.ro

Atacul, comis luni, are loc după anunţul - neconfirmat oficial - al viitoarei retrageri a aproximativ 7.000 dintre cei 14.000 de militari americani prezenţi în Afganistan, pe care unul dintre comandanţii talibani l-a salutat.

Asaltul, care încheie un an deosebit de sângeros în Afganistan, unde civili şi membri ai forţelor de securitate au fost ucişi în număr mare, nu a fost... citeste mai mult

azi, 01:36 in Externe, Vizualizari: 22 , Sursa: Replica in