Masa rotunda cu Guvernul Romaniei pe tema crizei fortei de munca

Inițiativa patronală a organizațiilor Confindustria România și Ugir a avut un moment decisiv de confruntare cu Guvernul României în cadrul Forumului BOTH WORLDS 2018. In ceea ce priveste gradul de angajare in randul femeilor, au fost propuse urmatoarele masuri:

– Sprijinirea programului Part- time cu costuri reduse pentru mame;

– Sporirea capacităților și creșterea numărului de creșe;

- Simplificarea legislației privind constituirea creșelor în cadrul companiilor;

– Reducerea perioadei de concediu de maternitate la maxim 6 luni (media UE).

De asemenea, Confindustria România și Ugir au evidentiat importanta crearii unui mediu... citeste mai mult

