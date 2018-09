Bătrânii noștri – bătaia de joc a politicienilor Astăzi, în piața din Beclean, am întâlnit-o pe tanti Florica, de 85 ani, care după 6 operații într-un an vindea o pungă de nuci pentru a-și putea plăti medicamentele. Când am ajuns lângă dânsa, era...

Mesagerul, 23 Noiembrie 2016