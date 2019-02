Masa caldă promisă de guvernanţi elevilor din comuna Moldova Suliţa, în cadrul programului cu acelaşi nume, a rămas doar pe hârtie în acest an şcolar.

Proiectul prin care Guvernul încearcă să limiteze abandonul şcolar prin înlocuirea programului ”Corn şi lapte” cu programul ”O masă caldă pe zi” se desfăşoară în continuare cu mari dificultăţi, astfel că nici la cinci luni de la începerea şcolii pacheţelele alimentare nu au mai ajuns la elevi.

De altfel, an de an, programul s-a blocat în metodologii şi legislaţii, pornind de fiecare dată cu întârzieri semnificative.

Pentru anul şcolar în curs, normele de aplicare