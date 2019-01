Mary regina Scotiei - 2D

Perioada: 4 februarie

Ora: 20,00

• Regia: Josie Rourke

• Cu: Margot Robbie, Saoirse Ronan

• Gen film: Biografic, Drama, Istoric

• Durata : 125 minute

• Premiera in Romania: 25.01.2019

Mary Stuart, regina a Frantei la 16 ani, si vaduva la 18 ani, se intoarce in Scotia natala pentru a-si revendica tronul care i se cuvenea de drept.

Dar Scotia si Anglia se afla ambele sub controlul puternicei Elisabeta I. Fiecare tanara regina o pretuieste pe cealalta cu o fascinatie amestecata cu teama. Rivale la putere, dar si in dragoste, intr-o lume patriarhala, cele doua trebuie sa decida cum sa joace cartea casatoriei in asa fel incat sa-si pastreze si independenta.

acum 18 min. in Locale, Vizualizari: 4 , Sursa: Ziarul Impact in