Mama tânărului de 23 de ani din Cluj, care și-a aruncat bunica de la etajul zece al unui bloc, a făcut o serie de mărturii de-a dreptul șocante despre fiul său.

Tânărul a recurs la acest gest în urma unui conflict pe care l-a avut cu bunicii săi, cesta și-a lovit bunicul și, la un moment dat, și-a aruncat bunica de 79 de ani de la etaj. Aceasta a murit pe loc.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Mama tânărului susține că acesta are grave probleme psihice.

"Băiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, este bolnav psihic sub tratament, a fost internat în spital şi are certificat medical.", a spus femeia.

