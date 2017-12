Marturisirile actritei Jane Fonda: Am crezut ca nu voi trai foarte mult Intr-un interviu oferit la implinirea varstei de 80 de ani, Jane Fonda marturiseste ca nu a crezut ca va trai foarte mult, "nu ma gandeam ca voi ajunge la 30 de ani". Foto: Facebook/ Jane Fond LifeStar "Nu m-am imaginat niciodata la 30 de ani. Am crezut ca nu voi trai foarte mult si ca voi muri singura si dependenta de cine stie ce. Nu m-am gandit ca voi trai atat de mult, ca voi fi energica si sanatoasa si inca in... citeste mai mult

azi, 00:42 in Life, Vizualizari: 29 , Sursa: 9am in