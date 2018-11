Tatăl tinerei de 20 de ani tâlhărită cu sălbăticie într-o scară de bloc din Alba Iulia a făcut o mărturisire emoționantă despre evenimentele de atunci.

„Noi am primit un telefon de la unchiul Denisei şi ne-a zis că e ceva în neregulă cu fata. Noi eram la ţară şi nu ne-am gândit la nimic rău. Am încercat să o sunăm, avea telefonul închis şi apoi am contactat un vecin să meargă să bată la uşă, să vadă ce e cu ea. A deschis uşa, dar era într-o stare confuză. Când ne-a sunat vecinul am zis că o fi drogat-o cineva, cine... citeste mai mult