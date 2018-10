Întreaga experienţă a fost povestită pe vice.com de Maria, pseudonimul sub care tânăra a scris despre situaţia pacienţilor internaţi la Obregia. „Într-o seară de octombrie, 2017, am ajuns acasă cu o stare groaznică. Primisem o veste proastă legată de job, plus că mi se adunaseră mai multe chestii în ultimul timp. Intrasem într-o stare de depresie din care simţeam că nu mai am scăpare. Am început să plâng şi să urlu de una singură şi îmi treceau prin cap tot felul de gânduri de tipul «băi, chiar n-are sens viaţa, cum ar fi să mă spânzur?». Am şi improvizat o chestie, dar apoi... citeste mai mult

azi, 21:15 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in