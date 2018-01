Cazul femeii din Arges omorata de o haita de maidanezi readuce in atentie problema cainilor fara stapan. Incapabile sa gestioneze situatia, in Arges primariile se acuza reciproc. Sfartecata de caini, a murit in chinuri dupa cateva ore de agonie...

Protv, 15 Aprilie 2011