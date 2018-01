Mama celor doi copii agresați de polițistul Eugen Stan a vorbit despre traumele prin care trec cei mici, dar și despre ce i-a spus băiețelul imediat după incident.

"Practic au plecat de la noi de acasa si au mers doar pe o strada. Au venit, au luat jucarii ca sa mearga la nasa acasa. Pe ceas, fac 2-3 minute maxim. Fetita are 5 ani jumatate si baietelul 9 ani jumate. In parcul din fata blocului sunt foarte atenti unul cu altul si am prins incredere ca are grija de ea. Drumul asta l-au mai facut. M. merge si se intoarce singur de la scoala. A. merge cu mine la gradinita. Niciodata n-am mai avut probleme. Stam in cartierul Ghencea. Sotul se pregatea sa vina la... citeste mai mult