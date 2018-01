Eugen Stan este polițistul pedofil din Drumul Taberei care a șocat o țară întreagă cu faptele sale! Acum, un polițist de la secția Omoruri face o dezvăluire șocantă!

Un polițist de la secția Omoruri, printre cei care l-au interogat pe Eugen Stan în ultimele zile, a făcut o mărturie la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„După aproape trei zile de panică, odiosul ajunge în birou la noi la audieri. Și recunoaște. Spune tot. Senin. I-aș smulge dinții. Am un copil acasă. Colegii mei au și ei copii. Ăsta a și fost motivul pentru care am cerut noi ca serviciu să luăm dosarele cu A.N. cu pedofili.

Un martor a văzut ce făcea polițistul... citeste mai mult

ieri, 19:07 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: A1 in