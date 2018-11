Tânără povesteşte cum a văzut „oameni care ardeau de jos în sus”, scrie Digi24.

„Am încercat să o trag pe prietena mea afară, dar nu am reuşit pentru că am căzut în container.

Judecător: Au căzut şi alte persoane?

O, da. Şi peste mine au căzut oameni. M-am speriat foarte tare şi nu mai puteam să respir. Am început să dau din picioare. Am văzut oameni care erau în picioare şi ardeau de jos în sus. Când s-a deschis uşa flacăra a ajuns la noi, în container. Oamenii care erau în picioare au luat foc. Am văzut cum luau foc şi de frică mi-am pus geaca de piele peste cap.... citeste mai mult

