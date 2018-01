Subofițetul MApN din Dâmboviţa care şi-a ucis iubita într-un coafor a luat un taxi, după ce a înjunghiat-o pe tânără cu mai multe lovituri de cuţit.

Taximetristul în maşina căruia a urcat spune că îl cunoştea pe plutonier.

„L-am văzut plin de sânge pe mâna dreapta. L-am întrebat ce-a păţit, era speriat, vorbea incoerent. "Mi-am bătut nevasta, du-mă repede la poliţie", aşa mi-a zis. Eu am crezut că îl aleargă cineva. După aia am aflat ce s-a întâmplat în oraş, am făcut legătura. Îl cunoşteam, mi-a fost soldat la un moment dat, cu ani în urmă. L-am mai dus cu maşina cu câteva zile în urmă, atunci mi-a zis că s-a despărţit de nevastă, că o iubea, că are...