Un medic ginecolog din Galaţi a fost atacat şi lovit violent de un pacient, chiar pe holul spitalului în care lucra. Costache Botezatu a făcut publică înregistrarea bătăii primite pe contul său de Facebook.

"Miercuri, 20.02.2019, ora 9.39. Am cugetat mult daca sa postez inregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia ca, pe langa actiunea penala, este necesara si o constientizare a unor asemenea situatii de catre toti colegii - nu numai din relatari verbale ci si video. PS - nu ma victimizez, am postat doar pentru ceilalti colegi, pentru a realiza la ce se pot astepta.... citeste mai mult