„Totul a pornit pentru că nu am fost eu de acord să mă ducă la aeroport la ora 5:00 şi la ora 2:30 eram la societate. Mi-a vorbit foarte urât în birou, unde nu se vede filmarea şi a dat în mine acolo. Îmi aduc aminte că tot ce îmi doream era să nu îmi pierd conştiinţa ca să nu mă găsească fetele dimineaţa când vin la serviciu, moartă, şi ţin minte că am strigat, am ţipat şi rugam frumos să nu mai dea pentru că nu îmi curge sange: Dar el a dat şi a plecat cu mâinile în buzunar.

Am fost la spital. Am avut 6 copci în cap. Capul meu a fost spart. Eu aseară am fost sunată de el la 6 dimineaţa şi am fost ameninţată că el, dacă intră la puşcărie, nu... citeste mai mult

