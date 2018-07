Marton Arpad (UDMR) i-a comparat pe protestatari cu minerii care au venit in Bucuresti in 1990 Deputatul UDMR Marton Arpad i-a comparat joi pe protestatarii care au manifestat miercuri seara in fata Palatului Parlamentului cu minerii veniti in 1990 in...

9am, 8 Decembrie 2017