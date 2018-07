Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminată în turul 3 de la Wimbledon de taiwaneza Su-Wei Hsieh (32 de ani, 48 WTA) scor 6-3, 4-6, 5-7. Legendara Martina Navratilova, 61 de ani, a contestat vehement explicațiile înfrângerii oferite de Simona.

Una dintre scuzele aduse în discuție de liderul WTA a fost lipsa partidelor de pregătire pe iarbă. "Faptul că nu am avut un meci oficial până la Wimbledon a fost un minus. Dar nu puteam să le fac pe toate. Am ajuns până în finală la Roland Garros, iar de atunci a trecut ceva timp. Am încercat să îmi ajustez jocul, dar nu a mers aşa cum voiam",... citeste mai mult

