Miercuri, 11 Aprilie, 18:28

Martina Navratilova (61 de ani), câștigătoare a 18 turnee de Grand Slam, îi transmite un mesaj mobilizator campioanei de la US Open, Sloane Stephens (25 de ani, 9 ATP).

"Sloane Stephens are un blocaj mental. Ea joacă la adevăratul potențial doar în America, pe teren propriu, când are tot publicul de partea ei. Trebuie să treacă peste această idee. După ce a câștigat turneul de la US Open anul trecut, a urmat o serie de rezultate slabe în afara continentului.

Este evident acest blocaj. Când se deplasează în Europa pentru sezonul de zgură sau cel de iarbă, este la un cu totul și cu totul alt... citeste mai mult